日銀が３０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円７９～８１銭と前営業日比４７銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円６０～６４銭と同０２銭のユーロ高・円安だった。対ドルでは１ユーロ＝１．１９３７～４０ドルと同０．００３６ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS