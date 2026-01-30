（高雄中央社）台湾高速鉄道（高鉄）は28日、南部・高雄市にある乗務員用施設、南区運転センターを報道陣に初めて公開した。実際の運転席を模したシミュレーターが設置されており、定期的な訓練などを通じて、異常時の対応力の向上や維持を図っている。高鉄には現在、約200人の運転士資格保有者が在籍し、16人が訓練中だ。関係者によると、採用に当たっては筆記試験や訓練、身体検査などを受ける必要があり、実際に運転士になれる