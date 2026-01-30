（台北中央社）台湾の対日窓口機関、台湾日本関係協会と日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会による「台日漁業委員会」第12回会合が北東部・宜蘭県で27日から29日まで開かれ、双方は台日漁業取り決めの適用水域である「八重山北方三角水域」（通称「逆三角」水域）における今年度の操業ルールについて合意した。外交部（外務省）や交流協会が30日、報道資料で発表した。外交部によれば、台日双方は昨年度の操業ルールの実施成果