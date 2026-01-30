横浜F・マリノスは30日、明治安田J1百年構想リーグおよび2026−27シーズンのキャプテンと副キャプテンを発表した。キャプテンには2019年から8シーズン連続でMF喜田拓也が就任。Jリーグが開幕した1993年以降における最長記録を更新することとなった。喜田は1994年生まれの現在31歳で横浜F・マリノスの下部組織出身。2013年にトップチームへ昇格すると、ここまで公式戦通算364試合に出場し、2度のJ1リーグ制覇や天皇杯優勝に貢献