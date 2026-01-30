ガンバ大阪は30日、FW植中朝日とDF中野伸哉の負傷について発表した。20日（火）に負傷した植中は左ひざ内側半月板損傷と診断され、本日（30日）手術が終了したとのこと。中野は25日（日）に行われた北海道コンサドーレ札幌とのトレーニングマッチで負傷し、右ハムストリング肉離れと診断されたようだ。両選手とも全治期間は明かされていない。植中は2001年生まれの現在24歳。2020年にV・ファーレンでプロキャリアをスタート