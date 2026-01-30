フランクフルトが新監督招へいに迫っているようだ。29日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。昨シーズンのブンデスリーガを3位で終えたフランクフルトは、夏の移籍市場で日本代表MF堂安律やドイツ代表FWヨナタン・ブルカルトら即戦力を補強。しかし、チャンピオンズリーグ（CL）はリーグフェーズ33位で敗退が決まり、ブンデスリーガでもワーストタイの42失点を喫して8位にとどまるなど、開幕前の期待とは裏腹に苦