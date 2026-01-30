出場機会はほとんどゼロに等しい。それでも、指揮官は戦力として考慮しているのか。藤本寛也は今季、10番も背負ったジウ・ヴィセンテからチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに移籍した。ポルトガルでの経験を生かし、イングランドで飛躍を遂げたいところだったが、ここまでは苦戦している。８月27日のリーグカップで初スタメンを飾った藤本だが、ハーフタイムで交代。そしてこれが今季これまでの最長プレ