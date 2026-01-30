【その他の画像・動画等を元記事で観る】 asmiが、橋本環奈主演のフジテレビ系月9ドラマ『ヤンドク！』の劇中で使用されている劇伴楽曲「Talk To Me feat. asmi」の歌唱を担当していることが明らかになった。 ■初の英語詞歌唱に挑戦しつつ、ドラマの物語に寄り添う 本作は、asmiにとって劇伴楽曲への歌唱参加が初となる記念すべき作品。これまで映画への出演やドラマへのカメオ出演など、表現のフィールドを横断的に広げ