【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月24日・25日、syudouが主催するイベント『PENTATONIC』が横浜BUNTAIにて開催された。 ボカロシーンからキャリアをスタートした同世代の盟友が集った1日目に対して、2日目のラインナップはChevon、Aooo、須田景凪、なとり、syudouと、世代もジャンルもバラバラな面々だ。しかし、そうした枠組みを超えて相通じるセンスや熱量を感じる1日となった。 ■Chevon まずトップバ