広島テレビの井上沙恵アナウンサーが３月末で退社することを夕方ワイド番組「テレビ派」で明らかにしました。結婚し、広島県外で新たな生活をスタートさせます。井上沙恵アナウンサーは広島県三原市出身で、２０２３年４月、広島テレビに入社しました。同年１０月から「テレビ派」のキャスターを務めています。看護師の資格をいかして医療コーナーを担当したり、２０２５年８月６日には被