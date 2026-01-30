2月1日から沖縄県名護市で始まる春季キャンプを前に今川優馬選手が先乗り自主トレを行いました。2年連続でアメリカで自主トレーニングを行い、自身の打撃フォームを見直したと言います。今川選手「(バッティングの)足の上げ方をいろいろ試している。課題の1つとして、クイックモーションの速い投手に遅れてしまうので、そこを改善できるように試している」今川選手はさらにアメリカで大物メジャーリӦ