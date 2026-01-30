福岡みやげの定番、ユーモラスな「たれ目」のお面がついた「二〇加煎餅（にわかせんぺい）」が、アニメ界きっての憎めない悪役たちとコラボレーションを果たしました。株式会社東雲堂は、タツノコプロの「タイムボカンシリーズヤッターマン」とコラボした新商品「ドロンボー二〇加煎餅」を、1月30日より期間限定で発売します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回のコラボの主役は、ヤッターマンではなく