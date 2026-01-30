在日中国大使館は1月30日、中国公民に対し、当面の間日本への渡航を控えるよう再度注意喚起しました。日本の情報によると、東京・上野付近で1月29日夜、中国人1人が催涙ガスによる攻撃を受け、当人と同行者4人が持っていたスーツケースが強奪されたとのことです。在日中国大使館はすでに日本の警察に抗議し、早急に事件を解決するよう要請しました。在日中国大使館は中国公民に向け、当面の間日本への渡航を控えるよう改めて注意喚