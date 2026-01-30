パナソニックは、容量15リットルクラスのオーブンレンジ「NE-FS2E」を2026年2月上旬に発売する。冷凍パン対応のリベイクコース「パンあたため」搭載限られたキッチンスペースにも設置しやすいコンパクト設計ながら、あたためやオーブン、グリルの基本機能に加え、裏返し不要でトーストの両面を焼ける専用モード、冷凍パンにも対応のリベイクコース「パンあたため」を搭載。手間要らずでおいしいパンを楽しめる。冷凍トーストやアレ