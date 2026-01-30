テレビアニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』が2026年7月から放送されることが決定した。また、雛子が伊月の前で見せるぐうたら娘姿が可愛らしいティザービジュアルに加え、初のアニメーションが公開となるティザーPVも公開された。【動画】ヒロインが可愛い！公開された『才女のお世話』PVまた、友成伊月＆此花雛子のキャラクタービジュアル、