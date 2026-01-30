7人組グループ・Hey! Say! JUMPの薮宏太が、6月14日の東京・パルテノン多摩の公演を皮切りに、6月に仙台・名古屋、7月に岡山・大阪、7月から8月に東京・有楽町よみうりホールで上演されるミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』に主演することが決定した。共演の橋本良亮（A.B.C-Z）との最速ビジュアルおよび第2弾キャストが解禁された。【写真】まるで絵本の王子様！カラフルな衣装を身