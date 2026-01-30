アニメ『クジマ歌えば家ほろろ』が、2026年4月からTOKYO MX、MBS、BS-TBS、AT-Xほかにて放送されることが決定した。U-NEXT、アニメ放題ほかにて配信開始となる。【画像】豪華キャストが演じる『クジマ歌えば家ほろろ』キャラ設定画あわせて、鴻田家大集合のキービジュアルを公開。今回のビジュアルでは、クジマ、鴻田新、そして本日解禁となった鴻田家の面々が描かれており、みんなで流しそうめんをしている1シーンが描かれて