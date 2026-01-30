統一ライオンズから西武に加入した林安可選手が30日、入団会見を行いました。林選手は左投左打、身長184センチの大型外野手で背番号は73。台湾プロ野球の統一ライオンズでは中軸をつとめ、2020年に本塁打王、打点王の2冠に輝いています。林選手はNPB挑戦の意気込みとして「長打力には自信を持っています。もちろん守備も他の人に負ける気はないので、全面的にチームに貢献していきたいです」と語ると、西武ライオンズを選んだこと