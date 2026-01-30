元NMB48でタレント・モデルの吉田朱里さんが自身のインスタグラムを更新。第一子出産を報告しました。【写真を見る】【元NMB48・吉田朱里】第一子出産を発表「元気な女の子を出産しました」「これまでと変わらない私も、新しい自分も 発信していきたいなと思っております」吉田さんは、「応援してくださる皆様にご報告です。先日、元気な女の子を出産しました」と第一子となる女の子を出産したことを報告。続けて、「妊娠発