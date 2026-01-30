フィギュアスケート男子の世界選手権連覇者でプロとして活動する宇野昌磨さん（28）が30日、自身のアイスショー「IceBrave新横浜SpecialEdition」初日公演を終え、報道陣の取材に応じた。本田真凜さんとのアイスダンスナンバーでは新曲の「FourSeasons」を初披露。「一番緊張したのはアイスダンスの部分。たくさん練習したからこそいろんな思いが入った。皆さんに最後まで披露できてすごく嬉しく思います」と振り返