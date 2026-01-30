宮崎地裁宮崎県警日向署の男性署員＝当時（31）＝が2019年に自殺したのは上司のパワハラや長時間労働が原因だとして、遺族が県に約2900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宮崎地裁は30日、パワハラなどによりうつ病を発症し自殺に至ったと認め、請求通り支払いを命じた。小崎賢司裁判長は判決理由で、同じミスを2、3日繰り返し指摘したり、当直勤務明けに早急な報告書作成を命じ2時間近く指導したりした上司の行為は「業務