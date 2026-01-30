タレントのデヴィ夫人ことデヴィ・スカルノ氏が1月23日、元マネージャーの30代女性に対する傷害容疑で書類送検された。発端となったのは、2025年10月、デヴィ夫人の愛犬の死をめぐり、東京都内の動物病院で起きたトラブルだ。「愛犬であるチワワが亡くなったことを知ったデヴィ夫人が病院に駆けつけ、対応した若い男性医師に詰め寄ろうとした際、制止に入った元マネージャーを殴り、全治2週間のけがを負わせた疑いです」（社会部