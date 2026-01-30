26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したロッテ・サブロー監督が、今季からヘッド兼チーフバッテリコーチを務める光山英和コーチ、チーフ内野守備走塁コーチを務める松山秀明コーチについて言及した。同番組に出演した野村弘樹氏が「松山さんがロッテに来たのは嬉しかった。後輩が監督になるところで、松山さんが来て、支えてあげる。松山さんも熱い方ですから、これまた楽しみですよ」と喜ぶと、