第９８回選抜高校野球大会の選考会が３０日に大阪市内で行われ、前回王者の横浜（神奈川）が２年連続１８度目の出場を決めた。東京・関東地区は６枠。関東大会上位４校の山梨学院、花咲徳栄（埼玉）、専大松戸（千葉）、佐野日大（栃木）、東京大会Ｖの帝京（東京）に加え、関東大会８強の横浜がラスト１枠に入った。選考委員は「（関東大会の）準々決勝で破れた４校のうち評価が高かった横浜と浦和学院を比較し、走攻守に横浜