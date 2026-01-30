「高校生ブルース」や「太陽にほえろ！」など映画やテレビで活躍した関根惠子時代のファンも多いことだろう。2026年1月30日の情報番組「なないろ日和！」（テレビ東京系）は俳優の高橋惠子さん（71）の変わらない若々しさの秘訣を特集した。「60代になって自分を大切にしようと思った」今年で芸歴56年、高橋さんがまずあげたのが「60代からの変化」だ。「若いときは仕事一筋で、子育ての時は子どもが大事。家族・仕事を優先で自分