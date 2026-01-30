協会のインスタグラムで公開バドミントン女子の宮崎友花がファッションアイテムのこだわりを明かした。日本バドミントン協会が「宮崎友花選手へ突撃ファッションチェック」と題した動画を28日にインスタグラムで公開。「可愛い」などのコメントが国内外から集まり、話題となっている。宮崎は元バドミントン選手の潮田玲子さんから突撃インタビュー取材を受けた。左右の靴ひもの色が違う理由を「高校生の時、ピアスとかアクセサ