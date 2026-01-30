資料岡山労働局が入る合同庁舎（岡山・北区） 岡山労働局は2025年10月末時点の外国人雇用の届け出状況をまとめ、外国人労働者数が約3万人と過去最多になったと発表しました。 岡山労働局の発表によりますと、2025年10月末時点で岡山労働局に届け出のあった外国人労働者の数は2万9612人（前年同期比11.0％増）で過去最多となりました。47都道府県のうち19番目に多い数字だということです。 国籍別でみると、ベトナムが