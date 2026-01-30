ラテン系歌手マーク・アンソニー(57)に第8子が誕生するようだ。2023年に挙式した妻でモデルのナディア・フェレイラ(26)との間に、2歳の息子マルコ君に続く第2子が誕生予定であることを共同声明で発表した。 【写真】お腹に家族みんなで手を添えて…ナディアの幸せマタニティ写真 インスタグラムに投稿されたその声明にはこう書かれている。「結婚3周年おめでとう。なんてすばらしいプレゼントがもらえたんでしょ