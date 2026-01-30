松屋銀座では、2026年2月4日(水)～ 2月14日(土)までの11日間、8階イベントスクエアにて「GINZAバレンタインワールド」を開催します。今回のテーマは「五感で楽しむカカオ」。できたてのデザートを楽しめるイートインや、お酒とのマリアージュを味わえるBARカウンターなど、その場で見て、感じて、味わえる「食体験」をブラッシュアップ。特に今年は、パティシエが目の前で一皿ずつ仕立