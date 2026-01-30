電気イメージ 中国電力は、29日、2月使用分の電気料金の燃料費調整について発表しました。 2025年12月の貿易統計が発表されたことに伴い、2025年10月から12月の平均燃料価格が確定したためです。平均的な家庭の支払額は6982円と、前の月と比べて26円値上がりします。