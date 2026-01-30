南海電鉄は、泉北ニュータウンの南海泉ケ丘駅前（堺市南区竹城台）で、駅前商業施設と分譲タワーマンションを建設する計画を明らかにした。堺市と結んでいる包括連携協定に基づき、沿線と泉北ニュータウンの活性化を図るのが狙いで、商業施設は2028年度の開業、タワーマンションは2031年度の完成を目指す。【こちらも】大阪・心斎橋に複合施設「クオーツ心斎橋」、4月から順次オープンへ整備する商業施設は、4階建て延べ約1万1