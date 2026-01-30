USJでは1月30日から、人気アニメ作品などの世界に飛び込んだような、リアルな体験ができるというイベントがスタートしました。タブレットを使いながら謎を解き明かす「名探偵コナン」のアトラクションや、「呪術廻戦」の迫力あるバトルが4Dで目に飛び込んでくるシアターなどが期間限定で登場します。一足早く体験した俳優・畑芽育さんの感想は…。畑芽育さん：「すごかった！呪術廻戦の世界に自分が飛び込んだよ