「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」が２９日にＹｏｕＴｕｂｅ上で公開した新曲「３ＸＬ」のミュージックビデオが、わずか１日で再生回数１０００万回を突破した。同曲はメンバーの平野紫耀がプロデュースし、自身の誕生日にリリース。ピュアな恋心を表現したリリックが特徴のＮｕｍｂｅｒ＿ｉ初となる恋愛ソングに仕上がっており、早くもグループを代表する曲の一つになりつつある。