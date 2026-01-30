根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル）には大井競馬からサントノーレ、フェブランシェ、ネオトキオの３頭が出走。その中で騎手としてはただ一人、大井所属としてネオトキオ（牡６歳、大井・小林＝荒山勝徳厩舎、父キズナ）とのコンビで、ＪＲＡに初参戦するのが安藤洋一騎手（３６）＝大井・藤田輝信厩舎＝だ。３０日には大井２Ｒのエクセレンティ、５Ｒのジャスティンアローで２勝を挙げ、自ら勢いをつ