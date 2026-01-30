日本ラグビー協会は３０日、将来の日本代表選手育成を目的とした「ＪＡＰＡＮＴＡＬＥＮＴＳＱＵＡＤプログラム２０２６」の参加選手を発表。ＳＯとして、京大医学部の３年生、大鶴誠（じょう）がメンバー入りを果たした。協会によれば、大鶴は一般公募による選出。日本の最高学府から桜戦士が誕生する可能性が出てきた。京大ラグビー部によれば、大鶴は兵庫の難関、灘高出身。高校時代もラグビー部で、１７６センチ、９