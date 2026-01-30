1月30日午前11時頃、高知市瀬戸南町の住宅から火が出てこの住宅に住む50代の男性が、心肺停止の状態で病院に運ばれています。30日午前11時頃、高知市瀬戸南町の南部隆さん（53）の住宅から火が出ているのを近くの住民が見つけて119番通報しました。火は南部さんの木造2階建て住宅の一部、約31平方メートルを焼いて50分後に消し止められましたが、家の中で南部さんが心肺停止の状態で倒れているのが見つかり高知市内の病院に