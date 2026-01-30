第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨夏の甲子園で注目された高部陸投手（２年）を擁する聖隷クリストファー（静岡）などが選考漏れした。以下は補欠校一覧▽北海道＝白樺学園▽東北＝聖光学院（福島）、八戸工大一（青森）▽関東＝浦和学院（埼玉）、甲府工（山梨）▽東京＝関東第一▽東海＝聖隷クリストファー、常葉大菊川（