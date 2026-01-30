30日の県内は各地で氷点下を記録する厳しい寒さとなりました。浜名湖では旬を迎えたカキの水揚げが最盛期を迎え、伊豆では河津桜が咲き始め、凍える気候の中にも春の足音が聞こえ始めています。30日朝、真っ白な雪化粧をした富士山。その麓にある御殿場市の公園では池が凍る様子も。気温はというと…。（記者リポート）「午前7時の御殿場駅です。温度計は－4℃を示しています。」寒い中での通勤・通学それぞれの防寒対