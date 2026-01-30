サウジアラビアのリヤドダートスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１２００メートル）の招待を受諾しているアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）は、坂井瑠星騎手を背に、栗東・坂路を単走。５２秒２―１２秒１でスピード感あふれる脚取りで駆け上がった。降雪による遠征馬調教の時間変更もあり、午前５時が１２時にずれ込んだが、影響を感じさせない動