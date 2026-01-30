ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」は初日を終えた。武富智亮（37＝佐賀）の初日は7R4号艇の1回走り。5コースから外を握ったが、展開に恵まれず4着に終わった。しかし「ペラを叩いて伸びは強めでした。エンジンにパワーがありますね。ターンも押す感じがあるし、悪くないですね」と機力には手応えがあり表情は明るい。相棒の16号機は正月戦で峰竜太が整備を施して上昇。前回も伸び中心に良かった。伸び系を得意