元AKB48で女優・歌手の河西智美（34）が30日、自身のインスタグラムを更新。会社を設立したことを発表した。「このたび、姉妹二人で会社を設立し、河西智美は代表取締役社長兼CEO姉・愛美（元：河西里音）は副社長として新たな一歩を踏み出しました」と発表。会社について「会社名は株式会社ToCharlotte私たちが大切にしていきたいテーマは、Femness（Feminine&Wellness）女性の美と健康に、静かに、丁寧に向