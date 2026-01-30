減税日本・ゆうこく連合の原口一博、河村たかし両共同代表は30日、名古屋市で記者会見した。両氏が重視する政策をそれぞれ表明したが、衆院選公約は発表しなかった。原口氏は「当選後に擦り合わせる」と説明している。