北海道せたな町で続く捜索活動＝30日午前北海道せたな町沖で29日に4人乗り漁船が遭難した事故で、函館海上保安部は30日、漁港付近の岸壁を捜索中に乗組員の沢谷大史さん（48）が心肺停止の状態で見つかり、その後死亡が確認されたと発表した。船体は周辺の海底に沈んだ状態で発見され、海保などは行方不明の3人の捜索を続けた。海保によると、漁船はひやま漁協瀬棚支所所属の「第28八重丸」（4.9トン）。ほかに乗っていたのは