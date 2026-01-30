積雪が1m67cmと1月としては記録的な大雪となった青森市。市内には人の背丈を超える巨大な雪の壁が。歩道は人1人がやっと歩けるスペースしかありません。強烈な寒気が列島に襲来。各地に警報級の大雪をもたらしています。雪に埋もれた歩道橋の階段の先では、雪の塊。29日と比較すると、降った雪の影響で歩くスペースがさらに狭まっていました。巨大な雪の塊はバス停の上にも。街一帯が雪に埋もれている状況です。また、大雪に加え吹