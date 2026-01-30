去年、県内で自殺した人は172人で統計を取り始めて以降、最も少なくなりました。人口10万人あたりの自殺者の割合は全国で6番目の高さとなっています。県警察本部のまとめによりますと、去年1年間に県内で自殺した人は男性が122人、女性が50人の合わせて172人でした。3年連続の減少で、1979年に統計を取り始めて以降、最も少なくなりました。年代別では、40代が31人で最も多く、80代以上が30人、50代が29人でした。人口10万人あたり