秋田市のスーパーで野菜の摂取を呼び掛けるイベントが開かれました。会場には、普段どれだけ野菜を摂れているか測定できる装置も用意され、買い物客が楽しみながら日ごろの食生活を振り返りました。イベントは、大手食品メーカーの味の素とカゴメ、それに県内のスーパーが共同で企画しました。1月31日は、数字のごろ合わせで「愛菜の日」。不足しがちな野菜の摂取を買い物客に呼びかけました