ディオールは、2026年春夏 オートクチュール コレクションを通して、衣服における「かたち」の意味を根源から問い直します。今季の試みは、装飾性や象徴性を超え、オートクチュールを構造、身体、造形の関係性として再定義するものです。© ADRIEN DIRAND / Courtesy of DIOR本コレクションの根底にあるのは、「Grammar of Forms（かたちの文法）」という視点。衣服は単なる視覚的表現ではなく、身体を包み、支え、動きととも