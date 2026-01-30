ストロールは「今はとにかくできるだけ多くのデータを集めることを目指している」と前向きに語った(C)Getty ImagesアストンマーティンF1チームは現地時間1月29日、スペイン・カタルーニャサーキットでの公式テスト4日目で新型マシン「AMR26」をシェイクダウンした。ただし、コースに送り出したのはセッション終了残り1時間のタイミングで、ステアリングを握ったランス・ストロールが5周目を走らせたところで最終セクターのコース