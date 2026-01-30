能登半島地震で、避難所への物資の輸送に時間がかかったことを受け、石川県は新たに加賀地方と能登地方の2か所に物資を備蓄する拠点を整備する方針を明らかにしました。能登半島地震では避難所への物資の輸送に時間がかかり、食事などの提供が遅れたことが課題となりました。県は、今後災害時に迅速に物資を提供できるよう、加賀地方と能登地方の県内2か所に新たな備蓄拠点を設ける方針を明らかにしました。拠点を設置する時期や詳