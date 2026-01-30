米Ｇ１・ケンタッキーダービー（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）で最有力候補に挙げられていた２歳王者のテッドノフィー（牡３歳、米・トッド・プレッチャー厩舎、父イントゥミスチーフ）の故障による戦線離脱が２９日、所有するスペンドスリフトファームの公式ホームページで発表された。全治は９０日ほどで調教開始は５月１日頃からの見通しのため、米３冠初戦への出走は絶望的になった。米３